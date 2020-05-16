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СКА обменял Плотникова в «Амур»
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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Сергея Плотникова в хабаровский "Амур", сообщается на официальном сайте петербургской команды.В источнике
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