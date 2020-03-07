НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСКА и «Витязь» начали третий матч серии«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил разрыв в серии плей-офф КХЛКудашов остался доволен игрой СКА против «Витязя»Кудашов: матч с «Витязем» стал самым продолжительным в моей карьереВ плей-офф КХЛ лишь одна команда «нижнего» посева ведет в серииГлавноеБиатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КММалкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очковОвечкин вышел на первое место в гонке снайперовГол Месси с пенальти принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедадом»Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаРИА НовостиСКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛКварц19КварцSport24.ruСпорт уик-энд78.ruРосбалтЧемпионатКХЛРБКГазета.RuSports.ruСпорт день за днемLiveSport.ruby.Tribuna.comSportbox.RUСпорт-ЭкспрессНева СпортBookmaker-ratings.ruТелеканал Санкт-ПетербургАргументы и ФактыХоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.В источнике Комментировать3Подробнее о событии СКА с трудом обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-оффФонтанка.Ру 16:22«Витязь» 114 минут мучил СКА, но всё испортил Артюхин. Питер — в полуфинале Запада!Чемпионат 15:00Запад: СКА побеждает в третьем овертайме, «Локомотив» возвращается в сериюКХЛ 11:34рекламаЕщё по темеСКА и «Витязь» начали третий матч серии«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил разрыв в серии плей-офф КХЛКудашов остался доволен игрой СКА против «Витязя»Кудашов: матч с «Витязем» стал самым продолжительным в моей карьереВ плей-офф КХЛ лишь одна команда «нижнего» посева ведет в серииГлавноеБиатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КММалкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очковОвечкин вышел на первое место в гонке снайперовГол Месси с пенальти принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедадом»Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаНовости