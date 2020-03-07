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СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.В источнике
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СКА с трудом обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф

Фонтанка.Ру 16:22
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«Витязь» 114 минут мучил СКА, но всё испортил Артюхин. Питер — в полуфинале Запада!

Чемпионат 15:00
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Запад: СКА побеждает в третьем овертайме, «Локомотив» возвращается в серию

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