СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, в хабаровский клуб отправился 29-летний нападающий Сергей Плотников, в обратном направлении последует 25-летний форвард Игорь Руденков.