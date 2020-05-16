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СКА официально обменял Плотникова в «Амур»
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Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, в хабаровский клуб отправился 29-летний нападающий Сергей Плотников, в обратном направлении последует 25-летний форвард Игорь Руденков.В источнике
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Вайсфельд об обмене Плотникова: «При действующем потолке зарплат необходимо кем-то жертвовать»

Sports.ru 12:59
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Вайсфельд об обмене Плотникова в «Амур»: «При действующем потолке зарплат необходимо кем-то жертвовать»

Спорт-Экспресс 12:30
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СКА обменял Плотникова в «Амур». Трансферы 16 мая

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