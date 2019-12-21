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Родченков вносил изменения в базу данных московской лаборатории – СКР
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«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — приводит пресс-служба СКР слова Петренко.Читать в источнике
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Светлана Петренко
Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.02:05
С чего всё начиналось
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Следствие продолжает изучать обстоятельства внесения изменений в электронные файлы антидопинговой лаборатории

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Следственный комитет РФ 02:00
Подробнее о событии
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Следственный комитет России: Родченков вмешивался в базу данных лаборатории

Sport.ru 03:30
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СКР обвинил Родченкова во вмешательстве в базу данных антидопинговой лаборатории

Коммерсантъ 03:01
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СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных Московской лаборатории

РБК 02:52
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