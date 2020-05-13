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СМИ: 15 мая не будет принято решение о доигровке РПЛ
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Решение о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет принято 15 мая.В источнике
Подробнее о событии
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Решение о доигровке сезона в РПЛ, вероятно, не примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 15:30
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Новые подробности по возобновлению РПЛ: решение откладывается и будет зависеть от региональных властей

Спорт день за днем вчера в 14:55
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Кто возьмет ответственность за возобновление сезона РПЛ? Ищем героя

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
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