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Газета.RuГазета.Ru
СМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона
ODDS.ru
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Каталонская "Барселона" уволит наставника Кике Сетьена по окончании сезона, передает Goal.com.В источнике
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«Барселона» задумалась над отставкой Сетьена

Евро-футбол.ру 05:38
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«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

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«Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона (Goal.com)

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