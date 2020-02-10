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СМИ: ЦСКА предложит 4 миллиона евро за Кака
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Московский футбольный клуб ЦСКА предложит 4 миллиона евро за защитника бразильского "Крузейро" Кака, сообщает uai.com.br. "Крузейро" принадлежат 60% экономических прав на трансфер Кака.В источнике
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ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака

Чемпионат 14:30
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СМИ: ЦСКА предложил 4 миллиона евро за защитника «Крузейро»

Матч ТВ 14:26
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СМИ: ЦСКА предложил 4 миллиона евро за защитника «Крузейро»

Sportbox.RU 14:26
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