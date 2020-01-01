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СМИ: ЦСКА заинтересовался форвардом португальского «Фамаликана» Мартинесом
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Московский ЦСКА проявляет интерес к испанскому нападающему португальского «Фамаликана» Тони Мартинесу.В источнике
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ЦСКА интересуется испанским форвардом «Фамиликана» Мартинесом

Футбол России 12:09
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Bobsoccer: ЦСКА интересуется 23-летним испанским нападающим

Матч ТВ 11:50
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ЦСКА интересуется нападающим португальского «Фамаликана»

Чемпионат 11:44
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