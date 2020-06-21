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СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com". Отмечается, что специалист написал заявление об отставке. Руководство команды просит тренера остаться до конца чемпионата.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
Чемпионат 09:33
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