СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com". Отмечается, что специалист написал заявление об отставке. Руководство команды просит тренера остаться до конца чемпионата.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.