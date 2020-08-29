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Гвардиола в ближайшее время встретится с Месси
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в ближайшее время встретится с нападающим каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Marca: Гвардиола приехал в Барселону ради встречи с Месси

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