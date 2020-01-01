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Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен. Как сообщил Чемпионат.com, Кузяев намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе.В источнике
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С чего всё начиналось
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Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.
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