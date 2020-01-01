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СМИ: Шюррле не вернётся в «Спартак» даже в случае возобновления сезона РПЛ
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Немецкий полузащитник Андре Шюррле с высокой долей вероятности не вернётся в «Спартак» даже в случае возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» не собирается возвращать Шюррле

Sport.ru 10:28
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Андре Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

Soccernews.ru 09:11
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Семья Шюррле не хочет возвращаться в Россию из-за боязни заразиться коронавирусом

Metaratings 09:40
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