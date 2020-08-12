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Газета.RuГазета.Ru
СМИ: «Спартак» активизировался в переговорах по защитнику «Страсбурга»
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
По сведениям источника, красно-белые активизировались в переговорах и лидируют в борьбе за подписание 28-летнего француза. Тем не менее пока "Страсбург" не получал официального предложения по Лала.В источнике
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«Спартак» лидирует в борьбе за Лала

Soccer.ru 00:14
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«Спартак» является главным претендентом на Кенни Лала

ГЛАС.RU 00:03
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Защитник «Страсбурга» Лала близок к переходу в «Спартак»

ProstoProSport вчера в 23:52 
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