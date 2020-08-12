СМИ: «Спартак» активизировался в переговорах по защитнику «Страсбурга»

По сведениям источника, красно-белые активизировались в переговорах и лидируют в борьбе за подписание 28-летнего француза. Тем не менее пока "Страсбург" не получал официального предложения по Лала.