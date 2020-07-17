СМИ: российский топ-клуб может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ
Российский футбольный топ-клуб может финансово помочь подмосковным "Химкам" с выходом в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает "Чемпионат.com". Название команды не сообщается. Отмечается, что если это произойдет, то клубы могут тесно сотрудничать.В источнике
С чего всё начиналось
Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.