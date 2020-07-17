НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
СМИ: российский топ-клуб может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Футбол России
Российский футбольный топ-клуб может финансово помочь подмосковным "Химкам" с выходом в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает "Чемпионат.com". Название команды не сообщается. Отмечается, что если это произойдет, то клубы могут тесно сотрудничать.В источнике
5
С чего всё начиналось
alt

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.
Чемпионат 16:20
Подробнее о событии
alt

В обмен на сотрудничество «Спартак» может помочь «Химкам» выйти в РПЛ

Спорт день за днем 17:15
alt

Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по вопросу финансовой помощи

Чемпионат 18:06
alt

«Спартак» готов помочь «Химкам» деньгами для выхода в РПЛ

Metaratings 17:02
реклама
Главное
Новости