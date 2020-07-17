НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • RT на русском
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.
Чемпионат 16:20
Подробнее о событии
alt

В обмен на сотрудничество «Спартак» может помочь «Химкам» выйти в РПЛ

Спорт день за днем 17:15
alt

Представитель Федуна: «Химки» не связывались со «Спартаком» по вопросу финансовой помощи

Чемпионат 18:06
alt

«Спартак» готов помочь «Химкам» деньгами для выхода в РПЛ

Metaratings 17:02
реклама
Главное
Новости