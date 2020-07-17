СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать.