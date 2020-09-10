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СМИ: «Спартак» предложил контракт Кузяеву
Спорт БИЗНЕС Online
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Московский "Спартак" заинтересован в приобретении бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева, который находится в статусе свободного агента, сообщает "Спорт-Экспресс". По информации издания, столичный клуб уже сделал предложение российскому футболисту.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 02:56
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«Спартак» предложил контракт Далеру Кузяеву с зарплатой 2,5 млн евро

Футбол России 03:30
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Кузяев не хочет переходить в «Спартак» и надеется подписать контракт с «Алавесом»

Metaratings 04:30
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«Спартак» предложил Кузяеву 2,5 млн евро в год. Хавбеком также интересуется «Локо»

Sports.ru 03:28
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