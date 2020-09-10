СМИ: «Спартак» предложил контракт Кузяеву

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева, который находится в статусе свободного агента, сообщает "Спорт-Экспресс". По информации издания, столичный клуб уже сделал предложение российскому футболисту.