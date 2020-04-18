Английская Премьер-лига вряд ли возобновится раньше 8 июня

По информации журналиста Sky Sports News Каве Солхекола, в лучшем случае сезон английской Премьер-лиги возобновится 8 июня. Команды сумеют доиграть оставшиеся матчи за 5 недель.