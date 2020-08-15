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Общественная служба новостейОбщественная служба новостей
СМИ назвали «цирком» и «унижением» игру «Барселоны» в Лиге чемпионов
Российская газета
  • Российская газета
  • Общественная служба новостей
  • Матч ТВ
Ведущие мировые спортивные и не только СМИ резко высказались об игре «Барселоны» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».В источнике
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«Позор», «Историческое унижение», «Победа века». Реакция СМИ на матч «Бавария» - «Барселона»

Bobsoccer 04:10
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«Это историческая нелепость. „Бавария“ унизила хрупкую „Барселону“. „Барселона“ достигла дна». Мировая пресса отреагировала на фиаско каталонцев

Матч ТВ вчера в 21:26
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«Это историческая нелепость. „Бавария“ унизила хрупкую „Барселону“. „Барселона“ достигла дна». Мировая пресса отреагировала на фиаско каталонцев

Sportbox.RU вчера в 21:26
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