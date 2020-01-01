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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
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Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

РБК 11:30
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«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ

Metaratings 11:09
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«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021

Чемпионат 11:04
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