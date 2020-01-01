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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Rusbase
  • Мой Брянск0:49
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.В источнике
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«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола

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СМИ назвали нового титульного спонсора российской премьер-лиги

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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

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