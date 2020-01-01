СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее €2 млн в год в итальянской Серии А. Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». 24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.