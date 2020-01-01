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СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее €2 млн в год в итальянской Серии А. Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стали известны клубы, претендующие на звезду «Локомотива» Миранчука, и его зарплата в Италии

По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». 24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.
Спорт-Экспресс 11:30
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«СЭ»: На Алексея Миранчука претендуют еще три клуба Серии А, помимо «Милана»

Sportbox.RU 12:42
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«СЭ»: На Алексея Миранчука претендуют еще три клуба Серии А, помимо «Милана»

Матч ТВ 12:42
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Алексей Миранчук хочет получать в Италии не менее 2 млн евро в год. Есть интерес от «Лацио» и «Аталанты»

Sports.ru 12:29
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