По информации Metaratings.ru, немецкий функционер получает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. При этом попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.