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СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Mockva.ru
  • Soccernews.ru
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  • Газета.Ru
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн получает в клубе €1,2 млн в год с учетом бонусов, сообщает издание Metaratings. Отмечается, что размер бонусов, выплачиваемых «Спартаком» Цорну, может многократно увеличиться в случае достижения командой ряда спортивных результатов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стала известна зарплата генерального директора «Спартака» Томаса Цорна

По информации Metaratings.ru, немецкий функционер получает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. При этом попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.
Metaratings 07:20
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Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год с учетом бонусов (Metaratings)

Sports.ru 12:15
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СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна

РБК 11:03
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Опубликована зарплата гендиректора «Спартака» Цорна

Газета.Ru 08:31
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