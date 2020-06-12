СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн получает в клубе €1,2 млн в год с учетом бонусов, сообщает издание Metaratings. Отмечается, что размер бонусов, выплачиваемых «Спартаком» Цорну, может многократно увеличиться в случае достижения командой ряда спортивных результатов.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, немецкий функционер получает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. При этом попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.