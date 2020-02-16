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Агент Кокорина высказался о новом контракте с «Зенитом»
Piter.tv
  • Телеканал 360°0:34
  • Известия0:50
  • Мой Брянск0:49
Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, сообщил, что переговоры о продлении контракта с "Зенитом" не ведутся.В источнике
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Агент Кокорина: «Переговоров с „Зенитом“ о контракте не ведется»

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