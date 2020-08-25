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СМИ сообщили о переходе футболиста «Лиона» в «Спартак»
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Защитник французского "Лиона" голландец Кенни Тете перейдет в московский "Спартак", сообщил портал Lyon Sports Actu.В источнике
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Депай попрощался с Тете? Во Франции защитника «Лиона» отправляют в «Спартак»

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