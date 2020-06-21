Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
Москва, 21 июня 2020, 17:30 — REGNUM Футбольный специалист Виктор Гончаренко, который возглавляет московский ЦСКА с 2016 года, хочет покинуть клуб по собственному желанию. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает «Чемпионат.com».В источнике Я ничего не знаю об уходе Гончаренко. Он объявил об отставке игрокам? Без понятия, впервые слышу об этом.Газета.Ru12:06
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.