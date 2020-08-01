«Спартак» запросил у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова
Сообщается, что Глушенков хочет покинуть «Спартак», но при этом его не устраивает вариант с арендой. «Красно-белые» готовы отпустить 21-летнего полузащитника в «Локомотив», но только за прописанную в контракте сумму выкупа, а это восемь миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Сам 21-летний футболист заинтересован в переходе в «Локомотив». Глушенков не хочет уходить из «Спартака» в аренду в условные «Химки», а хочет сменить клуб. Красно-белые запрашивают за него 8 млн евро — такая сумма выкупа прописана в контракте.