СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе. Он сообщил, что его контракт рассчитан на пять лет и он никуда не собирается уходить.