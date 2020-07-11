СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина
В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе. Он сообщил, что его контракт рассчитан на пять лет и он никуда не собирается уходить.В источнике
С чего всё начиналось
Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.
Советский спорт вчера в 09:45