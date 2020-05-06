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СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу
RT на русском
  • Piter.tv0:46
Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации. По данным издания, официально такое решение будет принято 15 мая на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).В источнике
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С чего всё начиналось
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РПЛ завершит чемпионат-2019/20 досрочно

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
Спорт-Экспресс 11:57
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Спортдиректор «Тамбова»: «Вариант с досрочным завершением сезона не проговаривался. Это домыслы»

Sport24.ru 14:08 
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Гендиректор «Тамбова»: конкретных разговоров про завершение сезона в РПЛ не было

Metaratings 14:15
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РПЛ досрочно завершат. Реакция «Локомотива»

Спорт-Экспресс 13:31
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