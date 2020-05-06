СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу

Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации. По данным издания, официально такое решение будет принято 15 мая на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).