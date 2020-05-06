СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу
Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации. По данным издания, официально такое решение будет принято 15 мая на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.