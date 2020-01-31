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СМИ узнали об уходе Малафеева из спортивного департамента «Зенита»
КП - Санкт-Петербург
  • КП - Санкт-Петербург
  • Metaratings
  • МР7.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Neva.Today
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
  • Фонтанка.Ру
  • Sports.ru
  • Петербургский дневник
Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте клуба, сообщает «СЭ». По информации издания, вместе с ним петербургский клуб покинул его помощник Александр Макаров. Малафеев занимал в «Зените» пост заместителя спортивного директора.В источнике
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С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
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Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»

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Вячеслав Малафеев опроверг уход из «Зенита»

Фонтанка.Ру 14:57
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Вячеслав Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»

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