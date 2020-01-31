СМИ узнали об уходе Малафеева из спортивного департамента «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте клуба, сообщает «СЭ». По информации издания, вместе с ним петербургский клуб покинул его помощник Александр Макаров. Малафеев занимал в «Зените» пост заместителя спортивного директора.