СМИ узнали об уходе Малафеева из спортивного департамента «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте клуба, сообщает «СЭ». По информации издания, вместе с ним петербургский клуб покинул его помощник Александр Макаров. Малафеев занимал в «Зените» пост заместителя спортивного директора.В источнике
С чего всё начиналось
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
Петербургский дневник 13:10