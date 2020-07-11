СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»
Сообщается, что вместе с ним из «Ростова» уйдут президент и совладелец клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. РБК отправил запрос в пресс-службу «Ростова». Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.