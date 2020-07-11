СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»

Сообщается, что вместе с ним из «Ростова» уйдут президент и совладелец клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин. РБК отправил запрос в пресс-службу «Ростова». Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года.