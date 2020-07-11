СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings. По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директора "Ростова" Алексей Рыскин.В источнике
С чего всё начиналось
Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.