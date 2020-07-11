НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • РБК
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • ODDS.ru
  • ГЛАС.RU
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Спорт уик-энд
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Sports.ru
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings. По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директора "Ростова" Алексей Рыскин.В источнике
23
С чего всё начиналось
alt

Валерий Карпин покинет «Ростов»

Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.
Metaratings 08:47
Подробнее о событии
alt

Источник: Карпин и Арутюнянц покинут «Ростов»

Советский спорт 09:45
alt

СМИ: Валерий Карпин уйдёт из «Ростова»

Sport.ru 09:29
alt

«Ростов» покинут главный тренер Карпин и президент Арутюнянц

Soccer.ru 09:14
реклама
Главное
Новости