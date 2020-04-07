НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА
РБК
  • Мой Брянск0:49
Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию.В источнике
179
С чего всё начиналось
Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.
LiveSport.ru вчера в 18:22
Подробнее о событии
alt

Блаттер о взятках за ЧМ-2018 и 2022: «В основе исполкома ФИФА лежало джентльменское соглашение»

Sports.ru 15:31
alt

Катар оспорит заключение американской прокуратуры по делу о взятках чиновников ФИФА

ТАСС Спорт 12:44
alt

Журналист Харрис: ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении Катара и России после заявления Минюста США

Бомбардир.ру 10:15
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости