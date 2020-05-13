НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Италии возобновят групповые тренировки с 18 маяСерию А остановят, если кто-то заразится коронавирусомФанаты «Торино» выступили против возобновления Серии АВ Италии настаивают на карантине для всех команд перед возобновлением Серии АВозобновление сезона Серии A под угрозой срыва. Медики клубов пригрозили увольнениемГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова находится в коме«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия СеминаФеттель уходит из команды «Феррари»Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в «Милане»Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцуInc-news.ruС 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболуРБК22РБКМатч ТВСпорт день за днемODDS.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессРоссийская газетаSoccer.ruRBC.uaLiveSport.ruSputnik БеларусьРадио МаякUA-ФутболГазета.RuMetaratingsFootball-fun.ruSports.ruPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruСпорт БИЗНЕС OnlineFootballHDКомандные тренировки разрешено проводить с 18 мая. Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Серию А тоже собираются возобновить в середине июняВсе про Спорт ру 13:01Серия А будет возобновлена 13 июняSports.ru 11:22Итальянские клубы определились с датой возобновления сезонаSoccernews.ru 12:11рекламаЕщё по темеВ Италии возобновят групповые тренировки с 18 маяСерию А остановят, если кто-то заразится коронавирусомФанаты «Торино» выступили против возобновления Серии АВ Италии настаивают на карантине для всех команд перед возобновлением Серии АВозобновление сезона Серии A под угрозой срыва. Медики клубов пригрозили увольнениемГлавноеОтец Хабиба Нурмагомедова находится в коме«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия СеминаФеттель уходит из команды «Феррари»Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в «Милане»Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцуНовости