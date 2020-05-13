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С 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу
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Командные тренировки разрешено проводить с 18 мая. Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.В источнике
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Серию А тоже собираются возобновить в середине июня

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