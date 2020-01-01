Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Игрок "Ливерпуля" и национальной команды Сенегала Садио Мане может продолжить выступления в испанской Примере. По данным источника, Мане недоволен действиями наставника клуба Юргена Клоппа.