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Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»
The Moscow Post
  • Piter.tv0:46
Игрок "Ливерпуля" и национальной команды Сенегала Садио Мане может продолжить выступления в испанской Примере. По данным источника, Мане недоволен действиями наставника клуба Юргена Клоппа.В источнике
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