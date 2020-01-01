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Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv2:34
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.В источнике
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Экс-форвард сборной России Саенко рассказал о причинах завершения карьеры

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Саенко дал первое интервью за 10 лет. Рассказал про уход из «Спартака», переговоры с Клоппом и дружбу с Киркоровым

Спорт-Экспресс 04:10
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Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Metaratings вчера в 16:04
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