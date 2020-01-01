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Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Спорт-Экспресс
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  • RT на русском
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.В источнике
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Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Metaratings 16:04
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Экс-футболист «Спартака» Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры

RT на русском 15:22
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Был ли кальян перед Марибором? Саенко не смог ответить

Спорт-Экспресс 16:10
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