НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Саенко о завершении карьеры: «После „Спартака“ не хотелось идти ниже. И травма была долгая»

Sports.ru 16:23
alt

«Клопп позвонил и говорит: «Вань, миллион»! Но я перешёл в «Спартак». Откровения Саенко

Чемпионат 17:20
alt

Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Metaratings 16:04
реклама
Главное
Новости