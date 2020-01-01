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MetaratingsMetaratings
Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа
Sports.ru
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Практически всегда забивал голы его «Майнцу». В 19-20 лет я шёл первым номером в его трансферном списке. Он очень хочет меня заполучить.В источнике
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Экс-игрок «Спартака»: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа»

Матч ТВ 00:52
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Экс-игрок «Спартака»: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа»

Sportbox.RU 00:52
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Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа

Metaratings вчера в 17:31
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