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Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.В источнике
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Агент: в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги с Федуна

ГЛАС.RU 06:41 
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Агент Сафонов: в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги Федуна

Metaratings 06:37
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Агент рассказал о воровстве денег у Федуна в «Спартаке»

ProstoProSport 06:29 
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