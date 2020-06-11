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Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.В источнике
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Агент рассказал, почему Федун не продаст «Спартак»

Спорт день за днем 10:32
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«Только ленивый не сосет деньги у Федуна»: агент Сафонов о «Спартаке»

РИА Новости 08:23
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Агент: в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги с Федуна

ГЛАС.RU 06:41
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