НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Сафонов оценил вероятность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Реальное время
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Барселоне».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Агент Сафонов о Миранчуке в «Барсе»: «Он способен обучаться новому, а через несколько лет из спорта уйдет Бускетс»

Sports.ru 08:02
alt

"Есть сомнения, что он действительно нужен "Барселоне". Агент Сафонов - об Алексее Миранчуке

Футбол России 06:35
alt

Агент: «Миранчук может заиграть в любой испанской команде, не считая „Реала“ и „Барселоны“»

Евро-футбол.ру 06:24
реклама
Главное
Новости