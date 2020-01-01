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Сафонов рассказал о преимуществах Вагнера над другими игроками РПЛ
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на возможное возвращение Вагнера Лава в московский ЦСКА, информирует ТРК "Новый век". Он заявил, что бывший форвард «армейцев» имеет преимущество над другими футболистами РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Футбольный агент: «Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью ТНВ прокомментировал возможное возвращение одного из сильнейших легионеров в истории РПЛ 35-летнего бразильца Вагнера Лава в ЦСКА.
Новый Век вчера в 13:00
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Алексей Сафонов: Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный

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«Вагнер Лав в 55 лет будет сильнее играть». Агент сравнил бразильца с Заболотным

Sport.ru 07:26
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Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный

Футбол России 06:50
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