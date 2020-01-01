Сафонов рассказал о преимуществах Вагнера над другими игроками РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на возможное возвращение Вагнера Лава в московский ЦСКА, информирует ТРК "Новый век". Он заявил, что бывший форвард «армейцев» имеет преимущество над другими футболистами РПЛ.