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Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.В источнике
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Агент — о Семаке: Если тренером дорожат, ему предлагают «длинный» контракт

Нева Спорт 13:00
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Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака

ProstoProSport 12:09
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«Если тренером дорожат, ему предлагают долгосрочный контракт». Агент Сафонов - о Семаке

Футбол России 11:11
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