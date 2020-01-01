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Сафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5
Футбол России
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Во вторник, 28 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с футбольным агентом Алексеем Сафоновым. ГЛАС выбрал наиболее интересные высказывания специалиста про «Рубин».В источнике
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Сафонов рассказал о причинах ухода Бердыева из «Рубина»

ProstoProSport 05:11 
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Сафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5

ГЛАС.RU 03:46
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Агент Сафонов: с игроками, которые сейчас есть у Слуцкого, Бердыев бы за топ-5 боролся

Чемпионат 03:26
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