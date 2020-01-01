Ливерпуль — Борнмут 2:1

В рамках 29-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Борнмутом". Мерсисайдцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков, при этом у "горожан" две игры в запасе.