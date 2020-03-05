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Шумаков: на следующую игру «Авангард» выйдет биться
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Никто не говорил, что будет легко, и следующую игру мы выйдем биться.В источнике
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«Начнем веселье». «Салават Юлаев» снова сотворил крутой камбэк, а потом и вовсе размазал «Авангард»

Спорт-Экспресс 12:10
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Главный камбэк плей-офф КХЛ. «Салават» превратил 0:2 в 6:3 и повел в серии с «Авангардом»

Sport24.ru 11:35 
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Тренера «Салавата» два года отправляют в отставку, а он может выбить финалиста в первом раунде

Sports.ru 16:37
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